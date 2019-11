Veillez pour être prêts

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Comme il en fut aux jours de Noé,

ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l’homme.

En ces jours-là, avant le déluge,

on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari,

jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ;

les gens ne se sont doutés de rien,

jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis :

telle sera aussi la venue du Fils de l’homme.

Alors deux hommes seront aux champs :

l’un sera pris, l’autre laissé.

Deux femmes seront au moulin en train de moudre :

l’une sera prise, l’autre laissée.

Veillez donc,

car vous ne savez pas quel jour

votre Seigneur vient.

Comprenez-le bien :

si le maître de maison

avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait,

il aurait veillé

et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison.

Tenez-vous donc prêts, vous aussi :

c’est à l’heure où vous n’y penserez pas

que le Fils de l’homme viendra. »