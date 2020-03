Vendredi 20 mars

Aujourd’hui, nous prions avec Nathaniel et Chantal Macabéo , de L’Arche de la Vallée sur le thème « Servir ». Nathaniel est à l’Arche depuis 22 ans et avec Vincent ils ont lu l’Evangile de ce jour ;

Nathaniel a été marqué par le mot « commandement » et celui de « aimer », il en a fait ce commentaire très proche de son quotidien.