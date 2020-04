Le père Xavier Dijon explique l’office du vendredi saint.

Dans un premier temps il donne le sens de la prosternation au début de l’office. L’office se déroule, et le père Dijon explique le chemin de croix et la confession spirituelle en ce temps de confinement. Le Père Dijon reprend les grandes intentions et le sens de l’adoration de la croix que l’on peut vivre à la maison.