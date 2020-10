VITAC Le Châtelard 2/3

Les samedis 24/10/2020, 27/02/2021 et 22/05/2021 à 9h, rediffusé le lendemain à 10h

Le centre spirituel Le Châtelard à Francheville (69) vous propose un parcours "autour de la vie" sur 3 samedis : le 24 octobre 2020, le 6 mars 2021 et le 29 mai 2021 : à l'occasion de chaque journée, la psychanalyste vassienne et animatrice de ces sessions Béatrice Fierens est l'invitée de Vitamine C. | Une émission en partenariat avec Le Châtelard. Retrouvez RCF Lyon en podcast sur rcf.fr et sur les réseaux sociaux @RCFLyon (Facebook, Twitter, LinkedIn).