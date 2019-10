Vitamine C du 2 novembre

Les 19 martyrs d'Algérie béatifiés il y a presque un an. Pour l'occasion une exposition a lieu jusqu'au 10 décembre. On en parle avec notre invitée, photographe et qui connait bien le pays. Nous revenons aussi sur le jumelage entre les paroisses d'Annonay en Ardèche et de Backnang en Allemagne. Tout c'est dans Vitamine C tout de suite.