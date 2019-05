VITAMINE C du 25 mai

On fait le tour de l'actualité locale des chrétiens qui se bougent en Drôme et en Ardèche. Aujourd'hui Corentin reçoit les deux réalisateurs drômois du film : "emprise et abus spirituel". Et connaissez-vous les soeurs protestantes ? Peu connues, elles seront ce dimanche au Temple de Nyons pour partager avec vous. On voit ça tout de suite dans Vitamine C.