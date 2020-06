Voix Protestantes - 1 juillet 2020 à 12:00

Christian Apotheloz

Christian Apothéloz a fait une carrière de journaliste économique en Provence Alpes Côte d’Azur, correspondant de médias nationaux & créateur d’entreprises de presse : l’Agence Sudreporters, la Lettre Sud infos. Depuis 1997, il a développé des activités de conseil en médiatisation et accompagnement du changement, en gestion de crise. Il développe son activité au sein de la coopérative Boréal Innovation comme journaliste et consultant. Il est vice-président de Radio Dialogue RCF, membre fondateur du réseau Africalink et journaliste à GOMET’.