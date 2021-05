Voix Protestantes - 26 mai 2021 à 12:00

Joachim Fritsch

Joachim Fritsch a grandi en région parisienne, où il a étudié l'acoustique et la musicologie. Lors d'un stage à Londres, il découvre la foi en Jésus-Christ et reçoit le baptême du Saint Esprit. A son retour à Paris, il rejoint l'Eglise Protestante Unie du Marais, où il s'engage dans la louange et l'évangélisation. En 2019, il déménage à Marseille et fonde Ecclesia Sound, entreprise spécialisée dans la sonorisation des églises.