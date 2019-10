Votre défi : lire toute la Bible en un an !

La paroisse de Meyzieu vous propose de lire l’intégralité de la Bible sur un an ! Comment ? Avec un rendez-vous d’une heure chaque mardi soir au centre Jean XXIII. Nous recevons dans Vitamine C celui qui est à l’origine de ce projet, Don Marc Antoine Croizé-Pourcelet, vicaire des paroisses de Meyzieu, Jonage, Jons et Pusignan.