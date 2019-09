Le baptême n'est plus le grand rite social qu'il était encore il y a quelques années (moins de 40% des Français se font aujourd'hui baptiser contre 80 % il y a à peine 30 ans) Et l'érosion s'accélère, particulièrement chez les catholiques. Un sacrement commun à toutes les Eglises chrétiennes en pleine mutation... Et une approche originale , suscitée par Jean-Claude Escaffit, avec les regards croisés d'un catholique, un protestant, un orthodoxe et un arménien.