Vous avez dit trinité ?

Aujourd'hui dans l'Eglise pour les nuls on s'intéresse à la Sainte Trinité avec le Père Régis Bompérin.

Il répondra également aux questions des auditeurs :

- Quel est le sens du sacrifice des animaux dans l'ancien testament ?

- Si Dieu a créé la terre et les mers a-t-il la créé les tremblements de terre et les tsunamis ?

- Dieu peut-il nous punir ?

- Les pulsions sexuelles sont à l'origine de bien des désordres et scandales. Ces pulsions sont bonnes ou mauvaises ?