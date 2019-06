Y a-t-il une vision chrétienne de l'Homme ?

L’homme a été créé à l‘image et à la ressemblance de Dieu… c’est le fondement de la vision chrétienne de l’homme. Geoffroy d’Aillières nous partage la vision chrétienne de l’homme : libre , responsable, appelé à l’amour , appelé à transformer le monde et à grandir par et avec les autres. Le trésor de l’homme, c’est sa conscience, dit Jean Vanier. C’est la base de la dignité de la personne humaine, qui est tant menacée, et de tous les autres principes de la pensée sociale chrétienne.