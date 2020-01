Formation au témoignage missionnaire. 22/01

Claire et Matthieu Lecuit précisent que témoigner du Christ -vocation de tous les baptisés- se fait avec confiance et humilité: dans la rencontre et l'ajustement réciproque avec une autre personne selon son propre itinéraire ; " Suis-je moi-même attentif auux signes qui sont sur mon propre chemin d'humanité?" Tiphaine de Williencourt, participante de la journée organisée dans le diocèse rend compte devant Jean-Marie Richard, de ce qui l'a touchée: des personnes, des couples en l'occurence qui relisent et témoignent de leur propre vie: en des moments de bonheur, en des moments douloureux, en des moments de grande crise...la présence active de l'Amour du Christ se manifeste à leur foi quand ils prennent le temps de relire cette expérience dans la prière et dans le silence. La journée de formation cherchait à stimuler cette relecture de la présence du Christ en ma vie... pour que ma présence en soit toute imbibée...