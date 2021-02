Frère Alain Manoury, le chemin de la vie érémitique

Le frère Alain Manoury a choisi il y a plus de 30 ans de prendre le chemin de la vie érémitique. Cette vie de solitude et de prière s'accompagne d'une volonté de travailler et d'accueillir les jeunes dans son hameau de Tatevin, sur les Rives de l'Allier en Haute-Loire. Le frère Alain Manoury est l'invité de l'émission Chemin de Foi.