Originaire de Saint-Etienne, Godefroy Cisek est depuis septembre 2019 animateur national du MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes). Dans ce numéro de “ Sur paroles ” il parcourt avec nous son itinéraire : amoureux tout petit de la musique, du saxophone et de la batterie, il a grandi dans la foi et a eu l'opportunité d'allier très jeune sa passion pour la musique et sa vie de jeune chrétien. Des rencontres fortes, de belles expériences, avec les JMJ de Madrid et le groupe Malack, un séjour de 5 ans au Liban et le même fil conducteur : celui d'un homme heureux et qui a su voir les signes de Dieu dans sa vie !



Il est au micro de Jean-Marc Chazot et de Jean-Claude Duverger dans une réalisation de Jean-Marc Chazot (avec zoom)