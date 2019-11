L'Observatoire Sociétal Diocésaina proposé une conférence intitulée "Grande Pauvreté, Comprendre pour agir" le 14 novembre au centre diocésain à Besançon.La question de la pauvreté demeure plus que jamais un sujet préoccupant de notre actualité. Les prises de paroles des uns et des autres appellent à une prise de conscience générale pour agir et proposent des réponses qui peuvent paraître parfois contradictoires.

Pour en finir avec quelques idées fausses et dépasser certains clichés sur la pauvreté dans notre société, L’Observatoire Sociétal Diocésain vous invite à écouter cette conference : " Grande Pauvreté, comprendre pour agir" Par Jean-Christophe SARROT, membre d’ATD quart monde, responsable du réseau emploi et ancien rédacteur en chef du journal « Feuille de route » mensuel national d’ATD Quart Monde. Il est aussi co-auteur de l’ouvrage « En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté » paru aux éditions de l’atelier.