Guy Wilthew, un peintre anglais au Faouët

Qui sait que le Faouêt a été un repère d'artistes fameux depuis plus de 150 ans ? Ainsi, le peintre Guy WILTHIEW , jeune anglais , pose , à 22 ans , au début du siècle dernier son chevalet près des halles de la ville et peint les scènes de la vie de tous les jours, mais aussi les gens, humbles et pauvres . C'est dans "une famille d'artistes au Faouët" (liv'édition) que Roland BOUEXEL raconte sa vie, qui se terminara prématurément et dramatiquement en 1920.