Hélène, une nouvelle baptisée (1ère partie)

Première rencontre avec Hélène, jeune femme, mariée et mère de famille. Hélène a préparé sa première communion et sa confirmation il y a plus de trois ans sur l’ensemble paroissial de RMouest.



Elle a actuellement un engagement dans la pastorale du collège du Sacré Cœur. Au micro d'Audrey Coupeau, elle se dévoile.