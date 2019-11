Heureux les amis des pauvres !

La pauvreté nous fait souvent peur. Nous fuyons la plupart du temps le regard des plus démunis. Nous n'osons pas la rencontre car nous ne savons pas comment faire. Nous nous sentons nous-mêmes démunis, à croire que le pauvre n'est pas celui qu'on croit... Et pourtant l'Evangile nous dit : "Heureux les pauvres" (évangile selon st Matthieu 5, 3) , pourquoi ? Le magazine Panorama, publie ce mois-ci un dossier "Heureux, vous les amis des pauvres" et met en valeur les belles rencontres, les liens, les histoires d'amitié de duos inattendus qui nous disent la richesse de la relation avec les plus pauvres.

La pauvreté même si on ne veut pas la voir ou qu’on ne veut pas l’entendre, elle s’impose à nous : sur les trottoirs, aux portes des immeubles et des églises, sur les quais de métro, dans les tentes de fortune, dans la solitude et l’isolement. Comment dépasser les peurs, les différences et les préjugés ? Comment oser la rencontre et risquer l’amitié ? Qu'est-ce qui définit la pauvreté et à quel moment nous sentons-nous pauvres chacun dans nos vies, face à l'autre, au travail, en famille, dans les critères de notre société... ?

Avec nos invités, nous allons découvrir le récit de quelques belles amitiés au cœur de la précarité, et découvrir la lumière que la relation apporte dans les ténèbres de certains parcours de vies brisés ou chaotiques. La rencontre avec les plus pauvres, « il en va de notre crédibilité de chrétien et de l’espérance pour notre société » déclare le Pape François dans son Message pour la 3e journée mondiale des pauvres. C’est dire comme l’enjeu est d’importance ! Tellement important qu'une journée a été crée il y a trois ans par Étienne Villemain et Alix Montagne : Fratello, une journée pour prendre le temps de s'intéresser aux invisibles, à ceux qu'on ne veut pas voir, pour inviter notamment les chrétiens à être pauvres parmi les pauvres. Une journée pour apprendre à se connaître entre pauvres de toutes conditions sociales. Cette année, Fratello 2019 invite à se rassembler à Lourdes du jeudi 14 novembre au dimanche 17 novembre.

En savoir plus :

Fratello 2019 : www.wearefratello.org



Émission en partenariat avec le mensuel Panorama

(à retrouver en kiosque)