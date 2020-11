Histoire des congrégations religieuses en nivernais - 10 décembre 2020 à 18:30

Des premiers siècles du christianisme à aujourd’hui, notre région nivernaise a vu des hommes et des femmes choisir de se retirer du monde et consacrer leur vie à la prière et à la recherche de Dieu. Leur trace dans l’Histoire est souvent méconnue. Ils ou elles ont laissé des traces tantôt ténues, tantôt grandioses. Après une Histoire des évêques de Nevers diffusée sur les ondes de RCF Nièvre, Jean-Michel Drugeon vous invite à découvrir ces hommes et ces femmes donnés à Dieu au fil d’une nouvelle saison, avec une Histoire des congrégations religieuses en Nivernais.