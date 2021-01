Hommage au père Gaspard Nyault et aux prêtres décédés récemment

Tout comme les médecins et l’ensemble du personne soignantl, les prêtres, souvent qualifiés de «médecins des âmes», sont particulièrement exposés au coronavirus. Comme tout le reste de la société, ils sont invités à la prudence et au civisme et doivent adapter les conditions d’exercice de leur ministère, mais une vocation basée sur l’imitation du Christ, ne peut pas faire l’impasse sur le contact humain. Etincelle de Dieu rend hommage aux prêtres recemment décedés dans le diocèse de Besançon.