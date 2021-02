Il est primordial d'accepter une altérité de pensées

Actuellement l'Assemblée nationale débat sur un projet de loi confortant le respect des principes de la République, porté par Gérald Darmanin, Ministre de l'Intérieur et Marlène Schiappa, chargée de la Citoyenneté. Cette loi viserait à lutter contre le séparatisme et les atteintes à la citoyenneté. En arriève plan, la motivation est de freiner l'islamisme en France et les communautarismes.

Mgr Beau nous aide à y voir plus clair et souligne un point de vigilance : il faut veiller à retrouver le dialogue au sein de notre société, accepter les débats. "L'uniformité n'est jamais juste, le débat d'idées est nécessaire", insiste l'archevêque de Bourges.