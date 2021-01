Il était une Foi - 23 janvier 2021 à 09:45

Tous les samedis à 9h15 et les dimanches à 9h45

Chaque semaine, “Il était une Foi” répond aux questions simples de la Foi, de la liturgie et des pratiques religieuses pour rendre accessibles des sujets qui ne le sont pas toujours, pour changer les idées reçues et permettre à chacun de comprendre les fondamentaux de la religion chrétienne. Les réponses sont données à la lumière de la Bible et des textes chrétiens de façon plus générale (ceux de théologiens, philosophes, historiens, prêtes, textes des papes….). Le but est de parler de ce qui se passe dans le coeur des chrétiens et d’apporter des éléments concrets qui nourrissent la Foi.