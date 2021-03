Il n'y a pas de foi sans doute, ni sans joie

En plongeant dans la foi, Geoffroy Benoît du Rey dit avoir fait un grand saut. Le saut dans l'inconnu. Une confiance aveugle où cesse le combat entre la raison et l'intuition. Un espace disponible pour que la croissance d'une joie immense commence. Après avoir traversé une période de doutes, jalonnée de scepticisme philosophique, de rebondissements et de quête de sens, Geoffroy nous raconte un voyage en Syrie particulièrement marquant. Voyant des sœurs exulter de joie à toute épreuve, il a été témoin d'une foi mystérieuse. La présence de Dieu, il la ressent à travers la puissance d'une allégresse, qui ressurgit malgré les hauts et les bas. Faire le grand saut, c'est aussi l'aventure. Que ce soit le fait de s'engager en tant que chef scout, de s'aventurer dans des pays lointains ou de se lancer dans l'entrepreneuriat, nul doute que cet ancien "happiness manager" continuera d'avancer dans la vie, malgré les crises de foi.