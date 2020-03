"Illuminons l’Annonciation", journée spéciale sur RCF

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : PRIER AVEC RCF - RCF vous propose de suivre en DIRECT : une messe quotidienne : de 11h à 11h30 ; la messe dominicale à 18h15 ; le culte protestant : le samedi à 18h15.

• Vous retrouvez le commentaire de l'Évangile du dimanche dans Enfin une Bonne nouvelle.

• Pendant la durée de quarantaine, RCF assure la diffusion de : La Prière du matin, La Prière du soir et Le Psaume du jour et du chapelet en direct de la grotte de Lourdes (à 15h30)

► RCF retransmet tous les soirs de 20h30 à 21h un temps de prière en DIRECT de la communauté de Taizé.

Les évêques de France proposent aux Français un geste commun le mercredi 25 mars. Pour les catholiques cela aura une signification particulière en raison de la fête de l’Annonciation, mais tout le monde peut s’y joindre.



Déposer une bougie à ses fenêtres

À 19h30, les Français sont invités à déposer une bougie sur leur fenêtre, au moment où les cloches de toutes les églises sonneront : marque de communion de pensée et de prière avec les défunts, les malades et leurs proches, avec tous les soignants et tous ceux qui rendent possible la vie de notre pays.

RCF se mobilise : journée spéciale

Pour suivre cet appel, RCF propose à ses auditeurs une journée spéciale, dont voici le déroulé :

• Une Matinale spéciale

De 6h30 à 9h, animée par Stéphanie Gallet

La Prière du matin est exceptionnellement commentée par Mgr Michel Dubost

• Prenez soin de vous

De 9h à 10h, animée par Melchior Gormand

"Comment vivre une vie spirituelle dans la situation de confinement actuelle ?

• Messe en direct

De 11h à 12h, célébrée par Mgr Emmanuel Gobilliard

À l'issue de la célébration de la messe, et en réponse à l'appel du pape François, on sera tous invités à dire la prière du Notre Père.

• Récitation du chapelet

À 15h30, en direct de Lourdes

• Émission spéciale

De 19h10 à 19h35, en lien avec les différentes radios RCF en France et en Belgique



► 19h30 : Alors que les cloches de toutes les églises de France sonneront, les Français déposeront des bougies à leurs fenêtres



• La Prière du soir en direct de la communauté de Taizé

De 20h30 à 21h, retransmission exceptionnelle pour toute la durée du confinement

CONFIEZ VOS INTENTIONS DE PRIÈRE AUX FRÈRES DE TAIZÉ - Les auditeurs de RCF sont invités à faire part de leurs intentions de prière, dont certaines pourront être lues à l'antenne. Toutes seront portées dans la prière par les frères de Taizé.

> Cliquez ici pour confier vos intentions de prière aux frères de Taizé

• Cultivons le lien entre nous

De 21h à 22h, animée par Bénédicte Draillard

INVITÉ : Père Matthieu Thouvenot, prêtre du diocèse de Lyon, recteur de la basilique de Fourvière.