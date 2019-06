Ils vont changer de vie !

C'est une nouvelle vie qui attend Arthur Adrien et Vincent Joyau ce dimanche 30 juin ! Ils ont choisi l'église et s'apprêtent à être ordonnés prêtres au service de Dieu et de la communauté chrétienne.



Une joie pour le Berry que nous partage le P. Jaouanet, curé de Châtillon-sur-Indre.