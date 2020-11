Introduction à l'hindouisme 3/3 avec Jacques Scheuer

Avec la Bhagavad-Gita, petit livre qui fait partie de l'immense épopée du Marabaratha, nous entrons dans la troisième période de l'hindouisme.

Agir ou renoncer ? Agir à coup sûr. L'action du roi préserve du chaos. Le véritable yoga se consacre à ce qu'il doit faire en ce monde.

Les avatars sont des interventions des divinités dans ce monde : Krishna est la plus connue des manifestations de la divinité suprème.

Mais le plus frappant sans doute est le fait que l'absolu impersonnel se fait plus proche, plus personnel, plus représentable... et qu'un certain attachement est possible.