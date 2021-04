Invitation à la confiance

De l'art de rester soi-même tout en s'ouvrant à l'autre... dans contexte hanté par les principes ségrégatifs de la loi sur le séparatisme et par la distance physique et sociale toujours imposée par la crise sanitaire, Mireille Rigodon nous propose quelques manières d'aborder foi et dialogue islamochrétien bien loin des préjugés, leur préférant confiance, partage et fraternité.