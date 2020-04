Isabelle Michiels, aumônière de prison (partie 2)

Isabelle Michiels a suivi une formation théologique et pastorale. elle est également diplomée en psycho-pathologie . Familière du Centre Spirituel Ignacien " La Pairelle" où elle est animatrice de sessions de cheminements spirituels.Elle fut directrice de deux services d'accueil de jour spécialisés pour jeunes et adultes porteurs de handicap. Elle est maintenant aumonière de prison pour le diocèse de Namur.

Elle témoigne de son engagement comme aumonière. Elle se veut inventive pour continuer à donner des signes de présence aux détenus et propose par l'envoi de cartes vierges et de timbres aux aumoneries (via RCF) d'envoyer des messages de soutien et de permettre aux détenus de communiquer avec l'extérieur.