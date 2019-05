« J’ai eu une chaleur très forte en moi. »

Nicole n’avait pas l'envie à se rendre à un concert de Gospel dans l’église qu’elle fréquente, … Et pourtant elle s'y sent poussée malgré elle. Elle va être touchée par une joie particulière, quelque chose lui vient au coeur. Et le lendemain, une chaleur immense l’envahie … et la conduit soudain vers le baptême d’un pas décidé.