« J’ai regardé le ciel devant moi, et j’ai dit oui : je crois en toi. »

D’une éducation sans ferveur notable à la foi Patricia va se construire par la voie des études, elle deviendra professeur. Sa Maman est décédée en 2006 d’AVC successifs. De la voir sombrer dans la folie, l’a bouleversé. Elle avait le sentiment de ne plus avoir de larmes pour pleurer … À ce moment là, elle est dans la détresse, la solitude intérieure ou une question raisonne : qui viendra m’aider et à mon secours ? C’est la traversée d’un désert …

2 ans plus tard, lors de la visite en famille d’une exposition biblique Patricia croise l’artiste qui prononce le nom de Dieu devant elle. Son visage lumineux la saisi. … Cette femme avait quelque chose que Patricia n’avait pas.