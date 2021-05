Jacques Ellul, la loi de liberté

L'autre regard de l'épître de Jacques : "se baisser pour regarder" Comment apprendre à devenir libre en se baissant pour regarder de plus près... C'est provocateur, mais c'est la manière des gens libérés par le Christ, par les pauvres qui nous soulèvent et nous relèvent...



On retrouve le Père Claude Charvet c'est suivi d'une discussion avec les différents points de vue oecuméniques.