Je fais la promesse à Jésus d’être toujours dans la recherche du Bien.

Enfant, pour Nathalie, aimer Jésus est sa joie et sa seule activité. Ceci la suit jusqu’à l’adolescence, puis elle découvre l’hypocrisie et l’incohérence des adultes. Elle quitte l’église et se retrouve dans des situations très délicates … Très meurtrie, une récente retraite en Corse va faire vivre à Nathalie la réconciliation et la guérison.