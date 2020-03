Je n'oublierai jamais le regard du Christ

La vie de Paulette a basculé à l’âge de 23 ans. Elle a alors deux très jeunes enfants, et vit dans un quartier pauvre, ouvrier et communiste d’Haubourdin. La veille de Noël, alors qu’elle est dans sa maison, Jésus lui apparaît. Quelques années plus tard, une amie lui parle de Sainte Faustine : elle reconnaît dans la peinture du Christ miséricordieux, Celui qu’elle a vu. Parce que cela lui "semble tellement fou", et par discrétion, elle n’en a jamais parlé, à l’exception de sa petite fille. A 93 ans, elle raconte ce moment et comment il a transformé sa vie.