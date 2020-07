"Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive" (Mt 10, 34 - 11, 1)

"Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive"



Méditation de l'évangile (Mt 10, 34 -11, 1) Par Lucie et Eloise et Denis Harreau, diacre



Chant final : "La paix n'aurait plus d'ombre" par les Communautés Bénédictines d'Urt-Belloc