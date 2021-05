Jean-Baptiste, un musulman devenu chrétien

En 2018, Jean-Baptiste est venu poursuivre ses études en France. Il a aussi entamé un autre parcours : le catéchuménat, destiné aux adultes voulant se préparer à recevoir le sacrement du baptême. Le prêtre qui l'a baptisé est un jésuite italien qui lui avait parlé de Jésus, pour la première fois, en Algérie. La soif spirituelle de Jean-Baptiste vient de loin et l'a conduit à aller au-delà des frontières de son pays. C'est à Dunkerque, qu'il a poursuivi sa recherche d'un Dieu d'amour. La paroisse de Malo-les-Bains l'a accueilli à bras ouverts. Entouré de sa "nouvelle famille" le jour de sa conversion, le jeune homme n'oubliera jamais ce jour de grâce : "une naissance divine". Quel changement dans sa vie ? Les mots sont à la fois simples et percutants, sobres et profonds : "la confiance, la joie et la paix".