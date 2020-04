Jean Climaque - 122

Il venait de Palestine quand il se rendit au monastère Sainte Catherine du Sinaï. Il avait 16 ans et il y restera 19 ans sous la direction d'un moine vénérable qui lui apprend la vie parfaite.

Jean se retire au désert durant 40 ans. saint Jean Climaque ne refuse jamais de donner quelques conseils et quelques enseignements.

Vers la fin de sa vie, on lui demande de rédiger "L'Échelle Sainte" (en grec "klimax", d'où son nom) qui résume l'expérience spirituelle des trois premiers siècles du monachisme.

(extrait de nominis.cef.fr)