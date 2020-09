Jean Climaque - 133

Nous poursuivons l'échelon 28 de l'Échelle Sainte écrite par ce mystique chrétien du VIIème : Jean Climaque.

"Ne dis-pas ; après avoir persévérer longtemps dans la prière que tu n'es arrivé à rien car tu as déjà obtenu un résultat.

Quel plus grand bien en effet que de s'attacher au Seigneur et de persévérer sans relâche dans cette union avec Lui.