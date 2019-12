Jean-Francois Grégoire - croire à l'ombre des évangiles

Le lundi à 19h30, le jeudi à 19h00 et le samedi à 13h30

« Plumes chrétiennes », c’est l’émission des livres et des médias religieux… Dans cette émission, Enzo Bordonaro et Thérèse Wattiaux font le tour chaque semaine des livres de spiritualité, de témoignages, des grands textes de l’Église ou de réflexion sur des thèmes de société sans oublier les livres religieux pour enfants. Ils vous offrent aussi de pré-écouter certains nouveaux CD de chants religieux et de grands chœurs, ou encore de célèbres morceaux classiques. Et occasionnellement ils présentent d’autres types de médias (DVD, CD-Rom). Chaque semaine, après lecture et écoute, Thérèse Wattiaux propose un choix d’ouvrages dans tout ce que les différentes maisons d’éditions publient… et ensuite en discute à bâtons rompus avec Enzo Bordonaro.