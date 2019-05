Jean Luc Souveton :" Soif de vie " (1)

Jean-Luc Souveton, prêtre du diocèse de Saint-Etienne, vient de publier " Soif de vie, jeûne et méditation " aux éditions Nouvelle Cité.

Rencontre en public avec un homme discret et passionnant qui a animé de très nombreuses sessions de jeûne et de méditation dans des monastères s partout en France.

