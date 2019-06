Jean-Luc Souveton / Soif de vie (2)

Dans cette seconde émission enregistrée en public au Centre d'Information Catholique à Saint-Etienne, le père Jean-Luc Souveton continue à mettre en avant les aspects principaux de son livre tout récent : Soif de vie, jeûne et méditation " (Editions Nouvelle Cité ).

Il est au micro de David Chuzeville, directeur de l'Agenda Stéphanois et de Jean-Claude Duverger de RCF.

Prêtre catholique, ouvert aux diverses traditions spirituelles, Jean-Luc Souveton nous partage son expérience à travers les rencontres et les propositions nombreuses organisées par l'association qu'il dirige : Coramesprit.

Des chemins de vie et d'épanouissement pour chacun