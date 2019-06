Jean-Marie Fayol Noireterre la justice face à la question de la vérité

Jean-Marie Fayol Noireterre, ancien magistrat, aujourd'hui retraité, qui fut longtemps chroniqueur à RCF Saint-Etienne, parle de sa prochaine intervention sur le thème des Fake News, " la post-vérité en question" lors d'un colloque se déroulant à la communauté des soeurs de Pomeyrol. Jean-Marie Fayol Noireterre évoque l'aspect juridique de la question ainsi que la conscience personnelle du juge devant les décisions à prendre.

Lors de ce colloque qui se déroulera du 5 au 8 juillet 2019 à la communauté de sœurs de Pomeyrol, à Saint-Etienne du Grès, Jean-Pierre Berthouze membre de l’église protestante unie, actif dans plusieurs associations humanitaires locales , Jean-Pierre Sternberger pasteur et bibliste et Jean- Luc Mouton, pasteur et journaliste, seront les autres intervenants auprès de Jean-Marie Fayol Noireterre, lors de ce colloque qui se déroulera à la communauté de sœurs de Pomeyrol, à Saint-Etienne du Grès.