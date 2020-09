Jean-Paul Aka Brou : la joie d’être curé

Il prendra la suite de Gérard Schaeffer qui a assuré la mission curiale pendant 18 ans et qui devient prêtre coopérateur sur Barr.

Jean-Paul Aka Brou est né en Côte d’Ivoire en en 1983, deuxième d’une fratrie de 6 garçons. Son papa est diplomate, représentant la Côte D’Ivoire au sein de l’Union Postale Internationale. Ses parents sont investis dans l’Eglise locale, et Jean-Paul est marqué par très jeune par l’engagement de son grand-père maternel qui, comme laïc, vit intensément sa foi en cherchant à développer les actions sociales nécessaires au bien être de la population.

Dès l’âge de 7 ans, il confie à ses parents qu’il voudrait devenir prêtre, son papa l’invitant à prendre le temps pour prendre une telle décision.

Pour être plus présent au sein de la famille, le père Aka Brou décide de venir s’installer avec sa femme et ses 6 enfants à Paris, permettant des voyages plus courts. Jean-Paul entre donc au collège en France, une révolution dans sa vie et un choc culturel qu’il absorbe finalement rapidement.

Il passe son bac au lycée Voltaire, célèbre établissement parisien, prend la nationalité française, comme ses frères et sa maman, et poursuit son discernement pour devenir prêtre. Il s’engage au sein de la Fraternité de Jérusalem, et tout en suivant des études de droit à la Sorbonne, il vit au sein de la communauté une vie fraternelle enrichissante.

La vie au sein de la Fraternité l’amène à Bruxelles et à Strasbourg. Il poursuit son discernement en sentant qu’il aspire à servir une communauté de croyants. Mgr Grallet, alors archevêque de Strasbourg, lui propose une insertion en paroisse pendant un an. Sa volonté de devenir prêtre pour le diocèse de Strasbourg se confirme et il en au Grand Séminaire de Strasbourg, rue des Frères.

Jean-Paul Aka Brou est ordonné prêtre en juin 2018 et est nommé vicaire au sein de la communauté de paroisses du Neuhof aux côtés du curé Christophe Ribas. Il vit deux années pleine de joie et de découvert et soutient en novembre 2019 son doctorat en théologie catholique avec les félicitations du jury.

Il quitte donc Strasbourg en septembre tout en restant au sein de l’Eurométropole. Il se sent prêt à vivre sereinement la mission curiale qui l’attend à Geispolsheim.