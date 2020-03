Jean-Pierre Raspail évoque Phiilppe Decourroux chanteur et auteur chrétien

Jean-Pierre Raspail fut pendant des années aumônier des prisons. Il évoque, dans cette émission, la vie, les chansons, ainsi que les ouvrages de Philippe Decourroux qui, à l'invitation de l'association Louis Comte et de l'Eglise Protestante Unie, sera présent au Temple de Saint-Etienne, le samedi 4 avril, à 18 heures. Philippe Decourroux animera le Culte au Temple de Firminy le dimanche 5 avril à 10 heures. Il animera aussi, par ses chansons, un temps de prière et de recueilllement à la prison de La Talaudière. ...



