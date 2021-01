Jn 1, 35-42 - Françoise Brian

Jean nous donne une version de l’appel des premiers disciples un peu différente de celle des autres évangélistes. D’abord il atteste d’une filiation directe entre les disciples de Jean le Baptiste et ceux de Jésus : ce sont deux disciples du Baptiste qui, l’entendant attribuer à Jésus le titre messianique d’Agneau de Dieu, se mettent à le suivre et l’un de ces disciple est André, le frère de Simon-Pierre. La rencontre se produit donc ici le long du Jourdain et non au bord du lac de Tibériade. Le second élément important est le dialogue entre Jésus et les deux disciples : ils suivent Jésus avant que celui-ci ne les appelle, et c’est lui qui leur demande : que cherchez-vous ? L’appel à le suivre va donc répondre à une attente, une recherche de ces deux hommes. Le fait qu’ils aient d’abord suivi Jean montre bien cette quête spirituelle. La question qu’ils posent à Jésus est d’ailleurs révélatrice, car vu le verbe grec utilisé, on peut penser qu’il ne s’agit pas de lui demander où il habite, mais quel est le lieu de son repos, de sa sécurité intérieure. Jésus répond en les invitant à comprendre par eux-mêmes : venez et voyez. Ce qu’ils vont percevoir, c’est le lien par la prière avec le Père, seule demeure, seule source de vrai repos. Le dernier enseignement que je retiens de ce passage, c’est la médiation d’André, après celle du Baptiste : il faut des médiateurs pour que la bonne nouvelle se répande, et enfin le nouveau nom conféré à Simon par Jésus qui préfigure sa future mission : il sera un roc pour la foi de l’Eglise naissante.