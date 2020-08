Jn 1, 45-51 - Françoise Brian

La tradition de l’Eglise nous dit que Nathanaël, dont l’évangile de Jean raconte ici la première rencontre avec Jésus, n’est autre que l’apôtre que les trois autres évangélistes appellent Barthélémy. Ces deux noms nous disent symboliquement l’être même de tout disciple du Christ : il est selon l’étymologie de Barthélémy un fils du sillon, un homme de la terre, nommé par référence à son père humain, mais il est aussi fils de Dieu puisque Nathanaël signifie « Dieu a donné ». Cette double appellation renvoie aussi à la manière dont il réagit à la rencontre de Jésus : il voit d’abord en lui un homme comme les autres, issu d’une obscure bourgade de Galilée (de Nazareth que peut-il sortir de bon ?) mais lorsqu’il a fait personnellement connaissance avec lui, il le reconnait comme le Messie : fils de dieu et roi d’Israël. Ainsi sommes-nous les disciples de Jésus vrai Dieu et vrai homme et par là, nous aussi, nous appartenons à l’humanité ordinaire et nous sommes promis, par l’appartenance au Christ, à la vision de Dieu : vous verrez le ciel ouvert… lui dit Jésus. Nous sommes citoyens de la terre et citoyens du ciel. Mais le récit nous dit aussi deux autres choses : que pour être appelés à la foi, nous avons besoin d’une médiation humaine : c’est Philippe ici qui est le premier à révéler à Nathanaël l’identité de Jésus ; mais ensuite nous avons besoin aussi de faire l’expérience personnelle de la rencontre du Christ. C’est parce qu’il se sent reconnu dans son être le plus intime que Nathanaël reconnaît à son tour le Messie. Enfin peut-être un dernier signe donné par ce texte : celui du figuier ; n’est-il pas l’arbre sous lequel un bon juif lit les Ecritures ? Jésus vient accomplir comme nous le dit St Jean « ce que Moïse et les prophètes ont écrit de lui », en Jésus nous reconnaissons comme Nathanaël la Parole de Dieu faite chair devenu homme parmi les hommes. Sous le figuier de la parole que nous méditons, nous sommes appelés à être les apôtres de Jésus le Christ.