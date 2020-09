Jn 1, 47-51 - Pasteur Pierre Lacoste

Nous sommes habitués à parler de la foi comme de quelque chose que l’on détient, un savoir sur Dieu. Avoir la foi serait finalement être capable de réciter le Credo. De traduire l’identité de Dieu par la confession : « Je crois en Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre… et ainsi de suite. »

La rencontre de Jésus avec Nathanaël suit exactement le chemin inverse. C’est parce que Jésus va dire l’identité de Nathanaël, c’est parce qu’il vient révéler l’être profond de l’homme que l’homme va le reconnaître comme « Fils de Dieu, Roi d’Israël ». Sa confession n’est pas d’abord le fruit d’un catéchisme, mais d’une rencontre au travers de laquelle Nathanaël est découvert et nommé par Jésus. La foi naît du regard de Dieu sur nous et non l’inverse !

Nathanaël est un homme peu ordinaire : quand Jésus salue en lui l’homme au cœur droit, au lieu de se sentir flatté et de jouer les modestes, Nathanaël se sent insécurisé, découvert et gêné par cette profondeur de vue que Jésus porte sur lui : « D’où me connais-tu ? » répond-il.

Jésus va alors creuser plus profondément encore dans le cœur de Nathanaël : « Je t’ai vu sous le figuier ». Le symbole ici est très fort. Le figuier, c’est traditionnellement l’arbre où le rabbin étudie la Torah. Nathanaël est un homme qui scrute les Ecritures à la recherche de Dieu. Cette attente messianique puisée aux sources de la Torah lui a permis de suivre Philippe jusqu’à Jésus. Mais elle ne lui permet pas d’aller plus loin.

Il faudra que Jésus pose son regard d’amour sur lui pour qu’il le confesse comme Dieu. Les Ecritures ne doivent jamais devenir l’objet de notre adoration, elles sont un chemin vers Dieu. Jésus, parole de Dieu et lumière du monde, « fils de Dieu » et « roi d’Israël », est ce chemin de rencontre qui conduit Nathanaël à la foi. C’est parce qu’il a été vu qu’il a cru.