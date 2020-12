Jn 1, 6-8.19-28 - Père Antoine Tingba

En ce troisième dimanche de l’avent, l’évangile nous parle d’un homme envoyé par Dieu. Il s’agit de Jean Baptiste. Dieu l’a envoyé comme témoin. Il vient témoigner de la lumière mais lui-même n’est pas cette lumière.

Il me semble que la première attitude à laquelle nous invite Jean Baptiste, c’est avec lui de témoigner de cette lumière qui vient dissiper toutes ténèbres. Jésus se présentera lui-même comme la lumière du monde, la lumière éternelle. Nous sommes comme la lampe en qui brille cette lumière. Il nous faut la prendre et la tenir allumée.

Jean n’est pas le Christ. Il dit vrai. Car il témoigne non seulement de la lumière mais aussi de celui qui est la vérité.

Jean Baptiste est le grand compagnon du temps de l’avent. Il est grand parmi les hommes. Il est le dernier des prophètes de l’ancien testament. Dans une vraie humilité, il accomplit sa mission, il est le précurseur qui annonce le Messie mais il n’est pas le Messie. Il a parlé de l’arrivée imminente du Messie, le sauveur de l’humanité, l’agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.

Jean Baptiste a préparé les cœurs à accueillir Jésus puis il s’efface, se fait tout petit et laisse la place au Messie. Ce n’est pas pour lui un motif de gloire ni d’orgueil. Il ne s’en vante pas, au contraire, il oriente l’attention sur le Messie qui baptisera dans l’esprit saint et dans le feu. Il faut qu’il grandisse ; et moi, que je diminue, affirmera-t-il.

Ce dimanche est appelé « gaudete » en latin, qui signifie « réjouissez-vous ». La joie qui s’ouvre à la naissance à venir. Nous vivons dès maintenant de cette joie et de cette espérance. C’est ce que nous annonce Jésus en ce dimanche : En sa personne, les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent ; les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle.

En venant dans ce monde le Christ nous apporte la joie que nul ne peut nous ravir. Cette joie, sera source de régénération pour beaucoup. Qu’elle le soit aussi pour chacun de nous. Plongeons-nous dans cette source inépuisable et nous pourrons fêter Noël, libres de tout ce qui nous inquiète, avec un cœur rajeuni.