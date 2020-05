Jn 10, 20-32 - Jean-Claude Dupart

Les deux mains du Père

Ce virus couronné sévit partout, invisible, insidieux. Nous ne pouvons plus nous serrer la main, geste de reconnaissance, de respect ; nous ne pouvons plus échanger le geste de paix à la messe, signe de communion, de réconciliation parfois. Jésus nous dit aujourd’hui : « ceux qui écoutent ma voix, personne ne peut les arracher de la main du Père ».

S’il nous arrive de nous éloigner de Dieu, sachons qu’il ne cesse de tendre sa main, n’oublions pas que nous sommes déjà pardonnés, car sur la croix Jésus a demandé à son Père de nous pardonner. C’est ce qui est arrivé au fils de la parabole qui est revenu vers son Père. Parmi les œuvres du peintre Rembrandt celle où le Père met ses deux mains sur le dos de son fils à genoux me touche tout particulièrement ; deux mains de tendresse, qui réconfortent, apaisent. Savez vous que l’une de ces mains est masculine et l’autre est féminine ? C’est par ses deux mains à la fois pleinement féminine et pleinement masculine que Dieu manifeste la plénitude de l’Amour qu’il nous porte.

Seigneur avec tes mains tu as lavé les pieds de tes disciples et tu leur as dit prenez aussi la tenue de service. Aujourd’hui tu n’as pas d’autre main que la mienne pour prendre soin, soigner, réconforter, consoler, relever. « Ce que vous faites au plus petit d’entre les miens c’est à moi que vous le faites ».

Jean Claude Dupart, diacre