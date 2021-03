Jn 10, 31-42 - Catherine Ploquin

Entouré d’ennemis impitoyables, Jésus commence sa Passion.



Mais au milieu de tant de violences, Jésus continue à s’appuyer sur son Père. A témoigner.

Il sait bien que c’est ce qui déclenche les sentiments hostiles, mais il continue à l’affirmer ‘il est le Fils de Dieu ».

« Celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde. »



C’est difficile à croire pour les interlocuteurs de Jésus. C’est parfois difficile à croire pour nous aujourd’hui. Que Dieu puisse se faire homme et rester Dieu.

Dieu s’est incarné.

Il a voulu vivre la condition humaine.

Nous pouvons réentendre cette parole aujourd’hui. Jésus nous le dit « Je suis le fils de Dieu »



Il continue : « Même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. »



Invitation à reconnaître ses œuvres. A les voir et à y croire. De plus en plus ….

Ecouter les paroles de Jésus, voir ce qu’il fait : signes, miracles, actions, façon de vivre.

Il accomplit les œuvres du Père.

Jésus nous dit le Père et le Père se dit en Jésus Christ.



Invités à regarder, à contempler les œuvres bonnes qui viennent du Père. Elles révèlent son amour infini pour chacun de nous.



Père Merci pour toutes les œuvres que tu nous fais connaître. A travers Jésus, à travers ce que tu nous donnes chaque jour.

Jésus, donne-nous de savoir te regarder, t’écouter. Tu nous révèles le Père.

Que ce temps qui s’ouvre, ce temps où nous prendrons le temps de te regarder vivre tes derniers jours de ta vie terrestre, au milieu de bien des hostilités, de te regarder sur le chemin qui te mène à la passion, nous permette de mieux te reconnaître toi le Fils qui nous conduit au Père.